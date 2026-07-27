Segon tall de la C-14 a Tàrrega i els pagesos negocien avui solucions amb Ordeig: “No volem més reunions, sinó solucions”
Mantenen la pressió abans de reunir-se amb el conseller per exigir més mesures per aturar els danys de fauna. Els manifestants esperen abordar amb Territori la gestió de les zepes i els incendis
Els agricultors van tornar a tallar ahir a la tarda durant quatre hores la C-14 al seu pas per Tàrrega, en la vigília d’una reunió que els convocants de la protesta mantindran avui a Montblanc amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. Els manifestants reclamen al seu departament un pla de xoc per reduir la sobrepoblació de fauna cinegètica, especialment de conills, així com compensacions econòmiques per les pèrdues que pateixen en els cultius. “No volem més reunions, sinó solucions”, van insistir. El col·lectiu reclama també reunir-se amb la conselleria de Territori per acordar mesures per tractar la gestió de les zones d’especial protecció d’aus (zepes).
Els manifestants mantenen ara per ara les mobilitzacions, i van advertir que els talls de carreteres continuaran si, en la reunió d’avui, Ordeig no ofereix compromisos ferms. De fet, ja han convocat nous talls per al cap de setmana vinent a la C-12, a l’altura de Maials, previstos per a divendres i diumenge.
El president d’Asaja, Pere Roqué, va explicar que esperen que el conseller “estableixi les bases o proposi un pla de xoc que permeti reduir la densitat de la fauna cinegètica i abordar les compensacions econòmiques per les pèrdues”. Va afegir que “no volem sortir de la reunió amb una altra de programada; volem mesures concretes”. Va advertir que “si no aconseguim el que demanem, la setmana vinent tornarem a mobilitzar-nos”.
Per la seua part, el responsable de ramaderia de Unió de Pagesos (UP), Josep Maria Pijuan, va lamentar la falta d’implicació del departament de Territori. “No en sabem res. Esperem que facin un pas endavant i deixin d’esquivar el problema de les zepes”, va afirmar.
El tall de la C-14 va reunir una trentena de tractors i unes 60 persones entre les 17.00 i les 21.00 hores. No va provocar incidències en el trànsit, ja que els Mossos d’Esquadra van desviar prèviament la circulació per itineraris alternatius.
La mobilització de Tàrrega va ser la segona convocada en tres dies per UP, Asaja, Pagesos o Conills, Gremi de la Pagesia Catalana i Federació de Cooperatives Agràries. A més de reclamar accions contundents contra la sobrepoblació de conills i altres espècies cinegètiques, denuncien les limitacions imposades per les zepes i exigeixen una gestió forestal eficaç que contribueixi a prevenir incendis.
Després de la reunió amb Ordeig en la qual participaran dos membres de cada sindicat i col·lectiu agrari, a la tarda es preveu que hi hagi assemblees a Verdú i a Aspa.