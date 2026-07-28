La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu tanca amb èxit i 4.000 amants de l’acordió
La nova directora de la trobada aposta per mantenir els concerts de petit format en espais singulars d’Arsèguel. Fins a 800 persones van acudir dissabte passat a l’envelat
La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu va tancar ahir a Castellbò una edició d’èxit. El balanç fet públic ahir per la nova directora artística, Cati Plana, deixa constància que el certamen, de referència internacional, ha reunit més de 4.000 espectadors. La 51a edició ha atansat fins a l’Alt Urgell músics procedents de 13 països en una programació repartida entre Arsèguel, la Seu d’Urgell i Castellbò, entre els dies 24 i 27 de juliol.
La nova directora, que ha agafat el relleu del certamen després de mig segle sota la batuta d’Artur Blasco, va destacar que la programació ha mantingut l’aposta per combinar grans noms internacionals amb la música tradicional catalana i del Pirineu.
Així mateix va apostar per mantenir els nous formats utilitzats en aquesta edició, que s’ha centrat a oferir concerts de petit format, en horari de matí, en espais singulars d’Arsèguel, el bressol de l’acordió. “Els concerts a l’era de la llibreria La Puça i a la terrassa de l’Hotel Font del Genil han tingut una molt bona acollida i el públic ja ens ha demanat repetir-los”, va indicar.
Plana tampoc va tancar la porta a la incorporació de nous municipis. “Estem plenament oberts a incorporar nous escenaris de la comarca que ajudin a donar més visibilitat a la música tradicional”, va afegir. Els dos concerts centrals a Arsèguel, les nits de divendres i de dissabte, van concentrar bona part dels artistes convidats, amb una destacada presència de formacions històriques i intèrprets de llarga trajectòria.
L’envelat va quedar petit dissabte a la nit amb les 800 localitats plenes. El festival va abaixar ahir el teló a la Col·legiata de Santa Maria de Castellbò amb una proposta que va combinar acordió, poesia i música tradicional.