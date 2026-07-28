Nova atracció lúdica a Andorra: Grandvalira inaugura un gran laberint de fusta a Soldeu
La proposta turística combina l’orientació i la resolució d’enigmes. L’activitat incorpora una gimcana interactiva completament nova.
L’estació de Grandvalira amplia les activitats d’estiu amb el nou Laberint de Soldeu. L’atracció lúdica està situada a la plataforma de Soldeu. L’activitat estarà disponible per als visitants fins al 13 de setembre. La proposta ofereix una aventura d’exploració en plena naturalesa.
El nou espai està construït íntegrament de fusta, de manera que s’integra perfectament en el paisatge de la muntanya. La proposta turística combina l’orientació i la resolució d’enigmes. L’activitat incorpora una gimcana interactiva completament nova.
El recorregut proposa localitzar deu pistes ocultes entre els diferents camins. La proposta dura entre trenta i quaranta-cinc minuts. El repte és totalment accessible per al públic familiar. El disseny modular permetrà adaptar el recinte per a noves experiències.