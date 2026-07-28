Recuperen la imatge d’un retaule extraviat a Organyà, feta l'any 1923
La documentalista Montserrat Riu localitza una fotografia inèdita, presa el 1923, de l’obra barroca del Roser. Demana accions per donar-la a conèixer
Una fotografia del fons dels Germans Roig conservat a l’Arxiu Nacional de Catalunya ha fet possible redescobrir com era el retaule barroc de la Mare de Déu del Roser de l’església de Santa Maria d’Organyà, una peça desapareguda de la qual no es tenia cap imatge d’accés públic fins ara. La troballa és obra de la documentalista i activista cultural Montserrat Riu, que ja ha sol·licitat a l’ajuntament d’aquest municipi de l’Alt Urgell i al bisbat d’Urgell que impulsin accions per posar de relleu la peça.
La capella del Roser estava adossada a un dels murs de l’església i va ser demolida l’any 1911 en el marc d’unes obres de remodelació del temple. Tot apunta que, després d’aquella demolició, el retaule va ser resituat dins de l’església, on probablement va estar fins a la seua desaparició.
Segons Riu, la hipòtesi més probable és que fos destruït durant els primers mesos de la Guerra Civil, en el context de la crema de patrimoni religiós que va afectar diferents pobles de la comarca.
Riu va explicar que va localitzar la imatge fent una recerca amb el nom d’Organyà al portal Arxius en Línia de la Generalitat de Catalunya, on van aparèixer diverses fotografies del fons, entre les quals la talla romànica de la Mare de Déu de Gràcia i el retaule del Roser. La imatge va ser presa el 17 de juliol del 1923, segons consta a la llibreta de registre dels fotògrafs.
La documentalista va subratllar que el descobriment té un valor històric notable per a la població.
“Se sabia perfectament que hi havia la capella del Roser dins de l’església de Santa Maria d’Organyà perquè està molt documentada”, va afirmar Riu, però “no es tenia cap imatge d’aquest retaule”.
Per aquest motiu, Riu va considerar que es tracta d’una troballa “històrica” per a Organyà. Malgrat que no hi ha documentació escrita detallada sobre la peça, la fotografia permet veure que es tractava d’un retaule barroc de fusta policromada. En el centre apareix la Mare de Déu del Roser, amb corona i nimbus radiant, flanquejada per Sant Domènec de Guzmán i Santa Caterina de Siena.
L’activista cultural farà una visita guiada a Santa Maria d’Organyà el 10 d’agost a les 21.00 h per explicar la troballa i la història que s’amaga.