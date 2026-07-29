Motociclisme sobre terra cremada: Aragó autoritza un circuit d’enduro a una muntanya de Mequinensa que va cremar dos anys consecutius
En limita l’ús a sis mesos per no pertorbar la cria de les àguiles
El Govern d’Aragó ha autoritzat i eximit del tràmit ordinari d’avaluació d’impacte ambiental la instal·lació d’un circuit d’enduro, una especialitat del motociclisme similar al motocròs però sense obstacles artificials, al paratge Campell de Mequinensa, una muntanya de la vora esquerra del Segre que va cremar el 2023 i el 2024 i sobre la qual es projecten diverses figures de protecció: la zepa (zona de protecció d’aus) Matarranya-aiguabarreig, el PORN (Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals) del sector oriental dels Monegres i Baix Ebre i el Pla de Recuperació de l’Àguila Cuabarrada, que es troba en una àrea qualificada com a crítica.
L’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) basa la seua decisió en tres criteris: la inclusió de “mesures preventives i correctores” en aquest projecte, l’estimació que el consum de recursos naturals serà “baix” i que els impactes que generi seran de “magnitud assumible” i finalment l’apreciació de “la compatibilitat de l’actuació amb els objectius de conservació” d’aquestes figures de protecció ambiental.
No obstant, la resolució de l’organisme de vigilància ambiental limita la circulació de les motos als mesos de setembre a gener, per evitar afeccions en l’època de reproducció i cria de les àguiles, i obliga l’empresari que promou el circuit, J.L.S., a “respectar al màxim la vegetació natural”, la qual cosa inclou evitar rompiments i també treballs de moviment de terres i anivellament de terrenys més enllà dels estrictament necessaris.
“Els terrenys afectats per les obres seran convenientment restaurats, utilitzant per a això espècies autòctones”, afegeix.El promotor també queda obligat a “la revegetació de la zona afectada pel traçat del circuit amb vegetació autòctona” de la zona “en cas d’abandó de les instal·lacions”.
Risc d’incendi
Tant l’estudi d’impacte aportat pel promotor com el dictamen de l’Inaga paren una especial atenció al risc d’incendi, per al qual el segon estableix diverses obligacions com la “disponibilitat de mitjans de prevenció i extinció” i de “personal format”, així com la “senyalització de zones amb i sense cobertura de telefonia mòbil” i l’establiment de “normes ambientals d’ús del circuit”.
“Durant la fase de funcionament del circuit es produirà una major afluència i freqüentació de persones i vehicles, la qual cosa augmentarà el risc d’incendi, sobretot quan existiran motors i escapaments a elevades temperatures en una zona amb cereal de secà i recintes forestals.” L’estudi previ ja contemplava vetar “el proveïment i manteniment de motocicletes en el recorregut”.
Vigilància ambiental
El pla de vigilància ambiental, de tres anys de vigència, deixa “la circulació estrictament limitada al traçat autoritzat i degudament abalisat”, un de 5,5 quilòmetres per als veterans i un altre de 650 metres per a principiants, i prohibeix expressament “fer estassades, podes, eliminació de peus arboris o arbustius i ampliació del traçat”, que s’obrirà per la circulació de les motos.