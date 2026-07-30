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Bellpuig impulsa urbanitzar sòl industrial
L’ajuntament dona llum verda a la petició dels promotors de dos parcel·les amb un total de 46.000 metres quadrats per poder acollir noves empreses o ampliar les existents
El ple de l’ajuntament de Bellpuig ha aprovat inicialment i per unanimitat el pla parcial urbanístic del sector PPU-13, un pas previ per desenvolupar una nova zona de sòl industrial que permetrà urbanitzar dos parcel·les amb una superfície total d’uns 46.000 metres quadrats.
Els terrenys, situats al costat de la carretera N-II, al costat de Fargues Monfort, a l’accés al municipi des de Tàrrega –després de la rotonda i al marge dret de la via–, són propietat dels promotors del sector, que han impulsat aquesta tramitació amb l’objectiu de dotar-los dels serveis urbanístics necessaris i convertir-los en sòl industrial preparat per acollir possibles empreses interessades.
L’alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, va mostrar ahir la seua satisfacció per aquest avenç, ja que considera que el municipi necessita sòl industrial disponible per afavorir la implantació de noves activitats econòmiques o ampliar les existents.
Després de l’aprovació inicial en el ple municipal, l’expedient haurà de continuar la tramitació i passar per Urbanisme abans de poder avançar cap a l’aprovació definitiva i el desenvolupament del sector.
Civisme municipal
El ple també va donar llum verda a diverses modificacions de l’ordenança de civisme municipal. Entre aquestes, s’estableix que els menors de 12 anys no podran accedir a instal·lacions municipals sense la companyia d’un adult, una mesura que el govern local justifica per algunes situacions de risc que s’han detectat. La modificació contempla a més sancions per infraccions molt greus relacionades amb actes de resistència activa o passiva a treballadors municipals, com conserges o personal d’equipaments públics, després d’ocórrer alguns incidents.