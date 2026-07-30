Castelldans al·legarà al Plater per desencallar la central solar de 105 hectàrees: “està tot encallat, no contesten. Sembla que no interessa”
Les Garrigues Altes mostra rebuig al pla
A Castelldans hi ha projectats 6 parcs solars que sobre el paper ocupen 142 hectàrees i sumen 65 MW (megawatts, milers de kW) de potència. El problema, per a l’ajuntament i bona part dels veïns, és que no hi ha manera que el projecte passi del paper a la muntanya. “Nosaltres el que volem és el parc gran, a dalt al secà”, sosté l’alcalde, Conrad Llovera, que critica que “està tot encallat, no contesten. Presentem papers i no responen. Sembla que no interessa”.
El parc de dalt són, en realitat, dos que es diuen Galera Solar i que, promoguts per l’empresa madrilenya Ignis, desplegarien una potència de 47,16 MW en una zona de 105 ha. El projecte ja acumula sis anys de tramitació.
A aquest projecte se n’hi sumen 4 més: Mas Roig (12,5 ha i 5,4 MW), Mas Roig I (9,4 i 4,95), Castelldans Solar 1 (12,0 i 7,5) i Vilella&Farias (0,3 i 0,12), alguns dels quals es troben ja en funcionament. El primer d’aquests preveu incorporar una instal·lació de bateries de 4,47 MW de potència l’autorització de la qual acaba de treure a consulta pública la conselleria de Territori de la Generalitat.
“Aquests projectes, sobretot el gran, li suposarien a l’ajuntament uns ingressos de 150.000 € a l’any. Això és gairebé el 8% del pressupost, i volem dedicar-lo a temes socials i de serveis”, explica Llovera. “No tenim ingressos extra –afegeix–, i disposem de guarderia, de piscines i de serveis per als grans; tenim de tot però hem de pagar-ho de la butxaca de l’ajuntament. Aquests ingressos ens permetrien treballar molt millor.”
Al·legacions
En aquest escenari, Castelldans presentarà al·legacions al Plater, el pla de desplegament d’energies renovables de la Generalitat, però no per rebutjar-lo com en la majoria dels municipis de Lleida, sinó per demanar més intensitat.
“Presentarem una correcció perquè posin les plaques on demanem que les posin, a la zona de dalt, al secà”, explica. “Aquesta zona està ara com a possible ubicació i volem que sigui del màxim interès”, va afegir.
Llovera, finalment, planteja la paradoxal posició de Castelldans quan el corrent majoritari d’opinió entre els municipis és de rebuig del Plater. “Tothom es queda, ningú vol les plaques i a nosaltres que les volem no ens les posen. Per allà seran tot problemes quan aquí les aplaudiríem”, assenyala.
D’altra banda, la Comunitat de les Garrigues Altes i els vuit municipis del seu pla sectorial (Bellaguarda, Bovera, el Cogul, el Soleràs, els Torms, Granyena de les Garrigues, Juncosa i la Granadella) han presentat de manera coordinada al·legacions al Plater per reclamar “una planificació energètica més equilibrada, respectuosa amb el territori i compatible amb el desenvolupament rural”.