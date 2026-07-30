Queixes per soroll al refrigerar el centre cívic de Bovera
L’ajuntament assegura que són puntuals i és un refugi climàtic
Una veïna d’Igualada amb una segona residència al carrer Major de Bovera, al costat del centre cívic, ha presentat una instància formal sol·licitant la inspecció tècnica pel soroll que emet el generador que subministra energia per refrigerar a l’estiu aquest edifici públic. També reclama que es faci un mesurament oficial dels nivells acústics, sobretot a la nit i a l’interior de l’habitatge, i l’expedient administratiu de la instal·lació, així com informació sobre si s’ha fet un estudi d’impacte acústic sobre els habitatges pròxims.
Assegura que l’ajuntament no atén les seues reclamacions i que pateixen aquesta situació des de fa tres anys, que és quan es va col·locar l’aparell. Recalca que, malgrat la calor, és impossible obrir les finestres a la nit. Per la seua part, l’alcalde, Òscar Acero, va indicar que es va col·locar per habilitar un refugi climàtic a la localitat i que no funciona tot el dia.
Assegura que s’apaga cap a les 9 de la nit i que només s’activa en moments puntuals, quan se celebren actes. Acero va assenyalar que es revisarà l’equipament.