Continua actiu l'incendi forestal de Senet
Els Bombers treballen en l'extinció i contenció de les flames, però avisen que podria continuar uns dies actiu
L'incendi de Senet, declarat divendres, continua actiu. Des d'aquest matí, els mitjans aeris dels Bombers han continuat amb les tasques d'extinció. La zona és de difícil accés i ha provocat focus secundaris. Les tasques de contenció evitaven l'entrada de les flames al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i a la Vall de Boí.
A la tarda s'ha format un pirocúmul. La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d’aigua, ni fer tasques manuals; és a dir, que no es poden desplegar els bombers a peu i, per tant, cal contenir l’incendi amb mitjans aeris. Durant la nit s’ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
Avui l'#IFSenet ha tornat a fer un pirocúmul. Els mitjans aeris fem descàrregues a les zones baixes per evitar l'obertura de l'incendi. Les unitats #GRAF i #EPAF, situades a les zones més altes, treballem per trencar els passos de continuïtat i evitar que entri a la Vall de Boí https://t.co/1agvAHXtRL pic.twitter.com/MAG9n2K8D9— Bombers (@bomberscat) August 2, 2026
L’incendi ha cremat unes 37 hectàrees en el front principal, i 7 més en un de secundari que es va obrir a gairebé 1 km del principal. Els Bombers avisen que l’incendi podria continuar actiu encara uns dies.