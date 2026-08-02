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Continua actiu l'incendi forestal de Senet

Els Bombers treballen en l'extinció i contenció de les flames, però avisen que podria continuar uns dies actiu

L'incendi podria mantenir-se actiu uns dies, segons els Bombers

L'incendi podria mantenir-se actiu uns dies, segons els BombersBombers

Publicat per
Alba Mateu Barrufet

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L'incendi de Senet, declarat divendres, continua actiu. Des d'aquest matí, els mitjans aeris dels Bombers han continuat amb les tasques d'extinció. La zona és de difícil accés i ha provocat focus secundaris. Les tasques de contenció evitaven l'entrada de les flames al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i a la Vall de Boí.

A la tarda s'ha format un pirocúmul. La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d’aigua, ni fer tasques manuals; és a dir, que no es poden desplegar els bombers a peu i, per tant, cal contenir l’incendi amb mitjans aeris. Durant la nit s’ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.

L’incendi ha cremat unes 37 hectàrees en el front principal, i 7 més en un de secundari que es va obrir a gairebé 1 km del principal. Els Bombers avisen que l’incendi podria continuar actiu encara uns dies.

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