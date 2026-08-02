La Seu d'Urgell digitalitza la detecció de desperfectes als seus carrers
L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha adjudicat a l’empresa Sotavia Technologies el servei de detecció automàtica de desperfectes a les calçades del municipi per 12.000 euros. El sistema farà servir un dispositiu instal·lat en un vehicle que recorrerà els carrers captant imatges tridimensionals per localitzar, classificar i geolocalitzar clots i esquerdes. La iniciativa permetrà a l’ajuntament planificar amb més precisió les actuacions de manteniment, prioritzant les reparacions en els passos de vianants per millorar la seguretat viària.