La música torna a conquerir Cal Prim de Verdú
En la 15a edició ha programat 16 concerts fins al 10 d’agost amb una gran afluència
De vegades, fins i tot els mateixos organitzadors –com es pot veure al cartell de l’entrada– es pregunten com un cicle com aquest pot reunir cada estiu músics de tant nivell i atreure tant públic. La resposta, en realitat, no té res de màgic: és un projecte familiar fet amb amor, constància i moltes ganes. Aquest estiu, el cicle de concerts de Cal Prim celebra la 15 edició totalment consolidat a Verdú, de fet s’ha convertit en parada obligatòria per a molts.
La iniciativa està impulsada per la família d’Eduard Boleda i l’associació cultural Xercavins, amb la complicitat dels músics i dels cellers de la zona, i s’ha convertit en una de les cites musicals més esperades de les nits d’estiu a la Vall del Corb.
En total, el programa reuneix 16 concerts que van començar el passat 3 de juliol i s’allargaran fins al 10 d’agost, en una proposta que combina qualitat artística, proximitat i un entorn singular.
La música torna així a omplir Cal Prim, la històrica mansió senyorial on resideix actualment la família d’Eduard Boleda i que va ser propietat dels avantpassats del general Prim. Aquesta edició ha tornat a demostrar la bona salut del cicle, amb concerts que han penjat el cartell de completíssim, com els de Dan Peralbo i El Comboi i Prim’semble 2026.
Dissabte passat va ser el torn de Los Gatos de Valmont, mentre que aquest setmana culminarà la 15 edició del cicle amb tres actuacions més. Tots els concerts funcionen amb taquilla inversa, un model de pagament en el qual els assistents decideixen quant pagar per un esdeveniment després d’haver-ne gaudit.
Una vegada més, Cal Prim confirma que no fa falta cap truc per explicar el seu èxit: n’hi ha prou amb una idea ben treballada, una gran complicitat col·lectiva i l’afany de mantenir viva una proposta cultural amb personalitat pròpia.