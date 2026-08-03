Tàrrega millora la xarxa de subministrament elèctric
El regidor d’Urbanisme, Gabriel Lacambra, destaca que “aquesta actuació respon a una necessitat important per a Tàrrega”
Endesa modernitza la xarxa de subministrament elèctric de Tàrrega. Els primers treballs es realitzen aquests dies al carrer de Mossèn Sarret, on s’ha obert una rasa per instal·lar les noves connexions.
El regidor d’Urbanisme, Gabriel Lacambra, destaca que “aquesta actuació respon a una necessitat important per a Tàrrega: disposar d’una xarxa elèctrica més robusta, moderna i preparada per donar resposta tant a l’increment de la demanda com als nous reptes de la transició energètica”.
Segons Lacambra, “la renovació i digitalització de la xarxa ha de permetre prevenir incidències, reduir els talls de subministrament i actuar amb més rapidesa quan es produeixi una avaria”.