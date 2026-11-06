De petit negoci de compravenda de farratges a facturar 92 milions en vuit anys
L’empresa de Linyola Farratges Nabau rep el reconeixement CEPYME500 2026
Farratges Nabau ha passat de ser un petit negoci de compravenda de farratges a Linyola a convertir-se en una empresa que factura més de 90 milions d’euros anuals i comercialitza unes 400.000 tones de cereals. Es tracta d’una transformació que ha implicat en conjunt tres generacions d’una família durant 75 anys, des que Ramon Nabau Pallarola va iniciar l’activitat el 1951 fins a l’actual direcció a càrrec del seu net, Víctor Nabau Caumons. La firma celebra aquest aniversari amb la inclusió a CEPYME500 2026, una selecció de les 500 empreses espanyoles líders en creixement.
L’evolució s’ha accelerat especialment en els últims vuit anys, durant els quals la facturació ha passat de sis a 92 milions d’euros i la plantilla ha crescut de set o vuit treballadors a una trentena. Malgrat la llarga trajectòria, Farratges Nabau compta amb un equip l’edat mitjana del qual ronda els 33 anys.
El director general considera que aquesta joventut afavoreix la innovació i la capacitat d’adaptació. “Escoltem molt els treballadors, els deixem fer propostes, provar diferents mercats i buscar solucions. Això ens fa molt versàtils”, explica.
En aquest sentit, cada generació ha contribuït a ampliar l’activitat per respondre a les necessitats del camp. A la compravenda de farratges iniciada per Ramon Nabau, el seu fill Josep Ramon i Maria Dolors Caumons van incorporar les llavors, els fertilitzants i els productes fitosanitaris.
L’arribada de Víctor el 2016 va suposar un nou impuls, amb la professionalització de la gestió, la incorporació de personal tècnic especialitzat i l’obertura d’una divisió dedicada als cereals i altres matèries primeres per a l’alimentació animal.
Aquesta última línia s’ha convertit en un dels principals motors del negoci. Només l’any 2025, la firma va comercialitzar unes 400.000 tones de cereals, a banda de 10.000 tones de farratges, més de 5.000 tones de fertilitzants i llavors suficients per arribar a sembrar unes 10.000 hectàrees.
L’expansió ha anat acompanyada de noves inversions amb l’objectiu de reforçar la presència de l’empresa al territori. D’aquesta manera, Farratges Nabau ha incorporat un magatzem a Menàrguens i ha adquirit un assecador a Térmens, dos instal·lacions que permetran augmentar la capacitat d’emmagatzemament i distribució, a més d’oferir un servei d’assecatge de panís als productors de la zona. “Per ajudar l’agricultor, hem d’estar a prop d’ell”, assenyala Víctor Nabau, que considera fonamental mantenir el contacte directe amb els professionals del sector.
D’altra banda, la modernització també ha arribat a la gestió interna. La companyia ha implantat un sistema que integra les operacions comercials, la logística i el transport, i treballa en la incorporació d’eines d’intel·ligència artificial per analitzar l’evolució dels mercats i anticipar tendències.
Una aposta que, juntament amb les infraestructures i el capital humà, constitueix un dels tres pilars sobre els quals la tercera generació vol continuar construint el futur de la firma. El canvi climàtic i la volatilitat dels preus internacionals són dos dels principals reptes de la companyia.