Un de cada 5 euros dera remassada de lordèra acabe en tarcumèr
Eth còst de depausar residus sense reciclar s’a disparat e ja supère es 800.000 € ar an
Un de cada cinc euros qu'Aran destine ara remassada de lordèra acabe en tarcumèr. Enterrar era que non s'a remassat de manèra selectiva en depòsit intercomarcau de Fígols, en Tremp, costèc 811.000 euros est'an passat, ath torn deth 20% deth pressupòst totau deth Conselh Generau d'Aran entara gestion de residus, de 4 milions d'euros. Eth govèrn dera administracion aranesa ac constatèc era setmana passada, en Plen qu'aprovèc pujades ena taxa de residus. Pendent era session se reafirmèc ena volontat d’auançar en reciclatge.
Eth còst dera lordèra sense separar qu’acabe en tarcumèr a pujat en sies ans, en passar de 350.000 euros en 209 a 811.000 en 2025. Aguest fòrt aument contraste damb eth hèt qu’eth reciclatge ena Val d’Aran a aumentat sensiblament pendent aguest periòde. A passat deth 31,7% damb 2.460 tones hè sies ans, a un 42,6%, damb 3.553 tones en anterior, segons donades dera Agéncia de Residus de Catalonha (ARC). Hònts deth Conselh Generau, pera sua part, apuntèren qu’eguan eth percentatge supère eth 54%.Eth responsable der airau de Miei Ambient deth Conselh Generau d’Aran, Oriol Sala, a atribuït aguesta situacion ath fòrt aument deth canon qu’establís era Generalitat per cada tona de residus qu’entre enes tarcumèrs. Enguan s’a establit en 75 euros per tona, eth sòn còst aumente annauments e ei previst que pogue arribar as 100 euros per tona en 2031. Se tracte d’ua mesura que penalize era lordèra sense separar en reciclatge e obligue as organismes publics a adoptar sistèmes mès eficients.“Se non auesse aumentat eth reciclatge, pagaríem mès d’un milion d’euros per enterrar lordèra en tarcumèr”, afirme eth conselhèr deth govèrn aranés, Oriol Sala. Aguest increment s’explique en grana mesura pera naua concession que s’a creat deth servici, que dauric era pòrta a implementar era remassada a domicili e contenedors damb clau. Per ara, se tròbe implementat en ua prumèra fasa: era remassada pòrta a pòrta de grani productors de residus. Ara taxa deth Govèrn se i higen es còsti de transportar es residus en camions enquiath Palhars Jussà.
Eth Conselh Generau d’Aran ve marge entà milhorar en reciclatge laguens d’aguesta prumèra etapa, damb era incorporacion des grani productors de residus qu’encara non participen ena remassada pòrta a pòrta.