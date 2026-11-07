Blinden la muralla de Balaguer per evitar robatoris
Habiliten un itinerari per als vianants alternatiu al costat de l’excavació per seguretat. La Paeria reforçarà la tanca contra el vandalisme mentre s’urbanitza la zona
La Paeria de Balaguer ha donat llum verda a una actuació urgent i provisional per protegir el pas dels vianants a la zona de la muralla emiral del barri del Firal, un conjunt defensiu andalusí del segle IX. La intervenció crearà un itinerari alternatiu per la calçada del carrer Riu Garona i blindarà la zona excavada i les sitges del parc contigu davant de caigudes i robatoris.
L’objectiu principal és garantir la seguretat dels vianants en el tram afectat per l’excavació arqueològica de la fortificació amb la implantació d’un itinerari alternatiu degudament protegit i senyalitzat.
L’excavació arqueològica ocupa part de la vorera, la torre de la muralla interromp el recorregut i el robatori de més de deu tanques de protecció ha deixat punts oberts amb risc real de caiguda si se circula per aquesta zona de la fortificació.
La muralla emiral va ser objecte d’un projecte de restauració i consolidació presentat al departament de Cultura fa anys, amb un pressupost de 208.348 euros.
Els treballs previs van permetre descobrir les primeres filades del recinte andalusí, dos torres annexes i un tram paral·lel de muralla gòtica adossat a la cara interna. Tanmateix, la urbanització prevista segueix pendent per raons pressupostàries.
La muralla emiral fa referència principalment a les restes de fortificacions de l’època de l’Emirat de Còrdova (segles VIII-IX) conservades en diferents localitats de la península Ibèrica, entre les quals Balaguer.
Davant de la demora en la urbanització, el consistori de Balaguer ha optat per una solució immediata per guanyar seguretat a la zona. El nou pas per als vianants discorrerà per la calçada, envoltarà el tram ocupat per la torre i tindrà una amplada aproximada d’1,80 metres i més de 64 metres lineals de recorregut, que estarà delimitat per unes 40 barreres metàl·liques. En el costat de la muralla es col·locarà una tanca de dos metres d’altura, mentre que al costat de la calçada es farà servir una barrera de 90 centímetres, visible de dia i de nit.
La protecció del patrimoni també serà reforçada. S’instal·laran més de 70 tanques de seguretat mòbils ancorades al paviment mitjançant acer i basades en bases de formigó.
Els panells se soldaran entre si per impedir sostraccions. El tancament incorporarà una porta d’accés per al personal tècnic i de jardineria encarregat del manteniment.
L’actuació inclou senyalització vertical i horitzontal reflectora, amb elements lluminosos si resulta necessari, per advertir tant vianants com conductors. També es prohibirà aparcar al costat de la muralla, ja que se suprimiran les places existents en aquest costat del carrer i es reordenarà l’estacionament al costat oposat.
Des de la Paeria de Balaguer van apuntar que es tracta d’una solució temporal, però necessària i urgent, que permetrà circular amb seguretat fins que pugui executar-se la urbanització definitiva de l’entorn d’aquesta fortificació.
Durant els últims mesos, s’ha detectat el robatori de més de deu tanques de protecció existents, furts que van provocar que quedessin punts de la muralla sense tancar, cosa que, al seu torn, generava situacions de risc real de caiguda a la zona excavada.