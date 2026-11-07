El camí verd de la Noguera, a la primavera
Tindrà 24 quilòmetres i una passarel·la sobre el riu Noguera Ribagorçana
El camí natural de la Noguera Baixa, un itinerari de 24 quilòmetres que transcorreran paral·lels al riu Noguera Ribagorçana i que impulsen els municipis de Torrelameu, Albesa, Algerri, Ivars de Noguera i Alfarràs, aquest últim al Segrià, entra en l’última fase. Els alcaldes es van reunir aquesta setmana amb tècnics de la Diputació, després de l’aval d’Urbanisme a la passarel·la sobre el riu que unirà les localitats d’Algerri i Alfarràs, que tindrà un cost de 750.000 euros.
L’alcalde de Torrelameu, Carles Comes, va apuntar que la previsió és que les obres puguin iniciar-se a la primavera per disposar del “gran pulmó verd d’ambdós comarques, un espai natural de referència dissenyat per a la pràctica de l’esport, el senderisme, anar en bici o disfrutar de l’entorn”, va dir. L’actuació pretén reforçar l’estratègia turística de la zona, dinamitzar l’economia local d’aquests municipis i avançar en la futura connexió entre Lleida i el pantà de Santa Anna en un recorregut superior als 40 quilòmetres.