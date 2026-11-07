VIVENDA
Cinc municipis més cedeixen a la Generalitat solars per a habitatge social, 111 a la Seu
Illa anima els alcaldes que impliquin promotors locals perquè en construeixin. Localitats del primer paquet de cessions alerten que les licitacions de parcel·les han quedat desertes
Cinc municipis més de Lleida han cedit a la Generalitat solars per a la promoció d’habitatges per a lloguer social dins del Pla 50.000 que promou l’Executiu per pal·liar el problema de l’accés habitacional. Es tracta de la Seu d’Urgell, Térmens, la Vall de Boí, Tàrrega i Guissona. En els tres primers casos, els alcaldes (Joan Barrera, Concepció Cañadell i Sònia Bruguera) van acudir ahir al Palau de la Generalitat i van firmar amb el president, Salvador Illa, sengles convenis per a l’entrega de les parcel·les, al costat de 55 alcaldes de la resta de Catalunya. La cessió a la capital de l’Alt Urgell serà la que permetrà una promoció més àmplia d’habitatges de lloguer social, amb 111 unitats, segons va destacar el primer edil, en dos solars ubicats a l’Horta del Valira. A Térmens, va assenyalar Cañadell, seran dos solars, si bé encara està per concretar l’edificabilitat. A Guissona s’entregarà un solar de 100 metres quadrats i a Tàrrega, tres, ubicats a l’Hort del Barceloní (546 metres quadrats); Via Lacetània 13-15 (460 metres quadrats) i Via Lacetània-Maria Rúbies 8 (807 metres quadrats).
Les cinc s’afegeixen a unes altres quatre cessions firmades al març: Llavorsí, Baix Pallars, Rialp i Bellver de Cerdanya, a les quals es va unir poc després Vielha. Tanmateix, segons diversos alcaldes, els solars han sortit a concurs i han quedat deserts per falta d’interès.
L’alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, va explicar que el lot de la seua localitat es va treure a concurs de forma agrupada amb el de Rialp i van quedar deserts. També es va licitar el de Bellver de Cerdanya, segons va confirmar l’alcaldessa, Laia Serra, mentre que Gerri de la Sal hauria quedat fora del procés. Vielha, que va oferir un solar davant de l’hotel Tuca per a una seixantena d’habitatges, va quedar també desert al setembre, si bé la situació podria revertir-se aviat.
Vidal va assegurar que cap promotora social vol construir a la zona perquè els costos són superiors als d’altres vegueries pel material, l’orografia i la dificultat de trobar operaris locals. Va explicar que ha demanat a la conselleria de Territori més recursos públics per fer atractius els concursos de vivenda social també al Pirineu. El mecanisme del Pla 50.000 contempla que els ajuntaments cedeixen terrenys i la Generaliat els licita perquè constructors privats construeixin habitatges i cobrin després el lloguer.