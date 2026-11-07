TRÀNSIT
Col·lapse a l’A-2 a Vilagrassa per dos sinistres múltiples amb ferits
Primer van xocar per encalç quatre cotxes i, minuts després, dos camions i una motocicleta. La intensa boira podria haver influït en la cadena de col·lisions
Dos accidents múltiples, que es van saldar amb dos ferits, van col·lapsar ahir al matí a l’autovia A-2 al seu pas per Vilagrassa. Els dos sinistres es van registrar en un interval de menys de mitja hora i en un tram de tan sols dos quilòmetres. Es van produir sota una intensa boira, van ocórrer en direcció Barcelona i van obligar a tallar la via, la qual cosa va generar llargues cues fins a Bellpuig.
El primer accident es va produir a les 8.39 hores al quilòmetre 504, a l’altura de la sortida de Vilagrassa. Va ser una col·lisió per encalç entre quatre turismes que no va deixar ferits. Al lloc es van desplaçar dos dotacions dels Bombers, que van retirar els vehicles implicats de la via, mentre efectius dels Mossos d’Esquadra controlaven el trànsit. Minuts després, a les 9.02 hores, es va registrar un segon accident al quilòmetre 502, a l’altura de l’accés a Vilagrassa, també cap a Barcelona. En aquesta ocasió, es van veure implicats dos camions i una motocicleta. A aquest sinistre van acudir tres dotacions dels Bombers, quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra. El SEM va atendre in situ i va traslladar dos homes amb ferides de diversa consideració a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
La coincidència d’ambdós accidents en el mateix sentit de l’autovia va obligar a tallar la calçada cap a Barcelona, la qual cosa va provocar retencions d’uns quatre quilòmetres fins a Bellpuig. La normalització del trànsit es va retardar especialment després del segon accident, ja que va ser necessari retirar de la calçada els vehicles implicats, entre els quals hi havia dos camions, abans de poder reobrir completament la circulació. Durant unes hores va estar habilitat només un carril. La intensa boira de primera hora del matí va dificultar la visibilitat i podria haver influït en la cadena de col·lisions.