ESPORTS
La copa del món d’esquí de muntanya a Boí Taüll
Espot acollirà el 'freeride' junior internacional i Port Ainé serà l'escenari de la Betula Freestyle
En l’àmbit esportiu, Boí Taüll tornarà a ser la seu de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya els dies 30 i 31 de gener i acollirà també la prova del Freeride World Tour Junior els dies 27 i 28 de febrer reafirmant el seu paper com un dels grans referents dels esports de neu del Pirineu, segons van indicar fonts d’FGC.
Comarques
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Redacció
Per la seua part, Espot es convertirà els dies 6 i 7 de març en l’epicentre internacional del freeride júnior, ja que acollirà una prova del Freeride World Tour Júnior.
Els dies 20 i 21 de febrer, Port Ainé acollirà una nova edició de la Betula Freestyle, la competició de referència del freestyle català, que reunirà riders de totes les edats i nivells a l’snowpark de l’estació. FGC impulsa la iniciativa Esquiar a casa deixa empremta com a eix vertebrador de l’economia local i de les comarques de muntanya.