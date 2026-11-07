Dos escoles honren el Sant Crist de Balaguer i donen el tret de sortida a les festes
La protesta de docents redueix la participació en l’ofrena floral. Avui, el tradicional ‘Si vols esmorzar bé, vine a Balaguer’ i el concert de Celtas Cortos
Desenes d’escolars de Balaguer van protagonitzar ahir la tradicional ofrena floral al Sant Crist de Balaguer que marca l’inici dels actes de la festa major de la capital de la Noguera. No obstant, aquest any només van participar en l’ofrena dos dels set centres educatius de Balaguer. Es tracta dels col·legis concertats d’Escola Pia i Vedruna. La resta són escoles públiques de la capital que no van acudir a l’acte, ja que els docents han deixat de fer sortides escolars durant aquest curs com a mesura de pressió fins que el departament d’Educació ofereixi millores laborals, estructurals i de recursos. Normalment, més d’un miler d’escolars participen en l’ofrena.
En aquest sentit, els docents reclamen solucions pel que fa a la càrrega de treball, la falta de personal, la gestió de l’educació inclusiva i el reconeixement o compensació per la responsabilitat fora d’hora que suposen les excursions.
Els que sí que van participar van iniciar la marxa des de la plaça Mercadal fins al santuari del Sant Crist on van fer l’ofrena. L’edil d’Educació de Balaguer, Anna Profitós, va agrair a les famílies que van portar els petits a celebrar les festes, així com els docents dels centres participants. “Lamentem profundament que no hi hagin assistit tots els centres com és tradició, però sabem que aquesta situació es revertirà el proper any”, va dir.
Davant del santuari es va portar a terme el ball de gegants a càrrec de la colla Gegantera i Grallers de Balaguer i de l’actuació infantil del grup La Sal de Mars.
L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va apuntar que des de la Paeria es va efectuar un sondeig abans d’iniciar el curs escolar per saber en quines activitats participarien els centres educatius aquest any i “poder fer una previsió dels actes programats, no només per a les festes del Sant Crist, sinó també per a altres activitats previstes en el Pla de Dinàmica Educativa”, va dir. La jornada festiva va seguir amb l’entrega de premis dels campionats de botifarra i billar al Casal Cívic i Comunitari. Els concerts i balls de festa major van protagonitzar els actes de la tarda i a la nit va ser el torn de Buhos i la Nit del Canet.
Per avui està prevista una jornada de tir al plat, el tradicional esmorzar popular Si vols esmorzar bé, vine a Balaguer, el correbars i el correfoc entre altres iniciatives. La nit de concerts serà per a Celtas Cortos i Manel Fuentes.