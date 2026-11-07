ESQUÍ
Les pistes d'esquí d'FGC oferiran forfets a meitat de preu els dimecres
A Lleida, Boí Taüll, Espot i Port Ainé obriran del 4 de desembre fins al 4 d’abril. Per a usuaris que tinguin el FlexiPass que dona accés a totes les estacions
Les estacions d’esquí que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) sota la marca Pirineu365 obriran la temporada el 4 de desembre amb una oferta de 189 quilòmetres esquiables i 180 pistes. A Lleida són Boí Taüll, Espot Esquí i Port Ainé, a les quals s’afegeixen a Girona La Molina, Vall de Núria i Vallter.
Una de les novetats d’aquest any serà el dia de l’esquiador, que permetrà als usuaris amb FlexiPass adquirir els dimecres els forfets a meitat de preu, que a les pistes lleidatanes oscil·la entre els 39 i 50 euros per adult i dia.
El descompte entre setmana s’aplicarà als usuaris que disposin d’aquest sistema de pagament que permet accedir a les sis estacions. La renovació de passi tindrà un cost de 15 euros anuals, mentre que les noves altes hauran d’abonar-ne 25. A partir del dia 17 d’esquí els usuaris deixen de pagar per l’accés, segons van explicar fonts d’FCG ahir en la presentació de la campanya.
El subdirector de Muntanya d’FGC, Enric Serra, va explicar que la iniciativa respon al fet que s’ha detectat més afluència d’esquiadors entre setmana, “però molt concentrada en dos o tres dies”.
Amb el descompte de dimecres, FGC vol incentivar que l’arribada d’esquiadors es reparteixi al llarg de la setmana. Va remarcar que Ferrocarrils afronta una nova temporada “amb ganes i molt optimistes” i amb l’expectativa que sigui, “com a mínim, igual que l’anterior”.
FGC també posarà en marxa una botiga online que agruparà els productes de les sis instal·lacions. La temporada s’allargarà fins al 4 d’abril amb la previsió de superar el milió de visitants de l’hivern passat.
Quant a les novetats, l’estació d’Espot Esquí incorpora un nou espai de coworking a la cafeteria de la cota 2.000. Port Ainé amplia aquesta temporada la seua oferta de serveis amb l’obertura de l’espai gastronòmic La Pica Bistró.
L’estació de Boí Taüll, a l’Alta Ribagorça, ofereix la tirolina doble més llarga de Catalunya i observar pel telescopi panoràmic del mirador de Vaques que obrirà durant l’hivern. També s’estrenen millores a les pistes de Boulevard i Gran Diagonal per millorar l’experiència de l’esquí i garantir una millor disponibilitat de neu.
Per la seua part, Espot es convertirà els dies 6 i 7 de març en l’epicentre internacional del freeride júnior, ja que acollirà una prova del Freeride World Tour Júnior. Els dies 20 i 21 de febrer, Port Ainé acollirà una nova edició de la Betula Freestyle, la competició de referència del freestyle català, que reunirà riders de totes les edats i nivells a l’snowpark de l’estació. FGC impulsa la iniciativa Esquiar a casa deixa empremta com a eix vertebrador de l’economia local i de les comarques de muntanya.