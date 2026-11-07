FESTA
Malestar per la ‘rave’ de Llardecans i l'alcalde assegura que si tornen trucarà als Mossos per barrar el pas
L’ajuntament ha recollit gran quantitat d’escombraries a la finca que va ocupar el cap de setmana passat
L’última rave que va tenir lloc a Llardecans des del 31 d’octubre fins a primer d’aquest mes ha fet vessar la paciència de l’ajuntament. Va ser la quarta al municipi des del 2023 i la segona des de començament d’any.
En aquesta ocasió, els assistents van deixar la finca privada al costat de la carretera d’Aitona plena d’escombraries i ha estat el consistori el que s’ha hagut d’encarregar de netejar el terreny. Durant la rave es va habilitar un escenari i van aparcar prop de 400 cotxes, molts de França i Itàlia.
“Hem recollit diverses bosses d’escombraries a la parcel·la, a més de les que s’han tirat a les illes d’emergència, ja que no tenim contenidors perquè fem recollida domiciliària. Ens ha suposat un trastorn perquè no s’han pogut separar les escombraries i repercutirà en els índexs de reciclatge”, va explicar l’alcalde, Xavier Mor.
“Ens van donar un telèfon per comunicar-nos amb els organitzadors de la rave per si hi havia cap problema, però hem trucat diverses vegades i no contesta ningú”, va assenyalar.
“Fins ara hi havia certa permissivitat, perquè els assistents a la concentració venien al poble, feien les seues compres i no embrutaven, però això ja és irrellevant si ho deixen tot ple d’escombraries, així que la pròxima vegada trucarem als Mossos amb la celeritat més gran possible perquè tanquin els passos a la finca i no puguin entrar”. Els Mossos habiliten controls perquè no s’alteri l’ordre públic i la circulació.