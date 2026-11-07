Menàrguens drena l’ermita de la Santa Creu per evitar les humitats
Instal·la un nou paviment ventilat per protegir el temple, dels segles XVII i XIX
Menàrguens ha completat dos actuacions de millora a l’ermita de Santa Creu amb l’objectiu d’eliminar de forma definitiva els problemes d’humitats que afectaven el temple i renovar el paviment interior. Els treballs, amb un cost de 21.500 euros, han estat finançats al 100% a través d’una ajuda de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).
La primera intervenció ha consistit en la instal·lació d’un drenatge perimetral al voltant de l’edifici. Aquest sistema recull i evacua les aigües subterrànies que, a través del terra, provocaven humitats per capil·laritat als murs i a l’interior de l’ermita. Amb aquesta solució es pretén tallar una de les principals causes del deteriorament del temple.
La segona actuació s’ha centrat en el terra de l’ermita. S’ha construït un nou paviment flotant amb una cambra de ventilació inferior que afavoreix la circulació de l’aire i evita les condensacions i l’acumulació d’humitat.
Els laterals s’han cobert amb graveta, que permet que l’aire circuli i completa el sistema de ventilació.
L’alcalde de Menàrguens, Llorenç Ros, va destacar la necessitat de portar a terme l’actuació per frenar definitivament les humitats que afectaven l’edifici.
La millora busca no només sanejar l’interior, sinó també garantir la conservació futura de l’espai que forma part del patrimoni cultural del municipi. L’ermita de la Santa Creu és un símbol del patrimoni històric, la memòria col·lectiva i de les tradicions de Menàrguens.
Durant segles va allotjar un valuós retaule gòtic de Sant Vicent, pintat el 1435 per Bernat Martorell, i conservat actualment al Museu Nacional d’Art de Catalunya.
L’edifici, catalogat a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, data dels segles XVII i XIX.
Cada dilluns de Pasqua se celebra el tradicional Aplec de l’Ermita, una cita que reuneix els veïns entorn d’aquest espai. Els últims anys, a més, s’ha recuperat la històrica processó de la Santa Creu, impulsada per una associació local per tal de rescatar costums perduts.
Bé Cultural d’Interès Local
L’ermita era de titularitat privada fins que el propietari la va donar al poble, moment en què va passar a ser un bé municipal. Paral·lelament a les obres, l’edifici ha estat catalogat com a bé cultural d’interès local (BCIL) després de la tramitació municipal amb el consell de la Noguera.