MICOLOGIA
La neu atansa el final d’una de les pitjors campanyes de bolets al Pirineu
La temporada de bolets d’aquest any al Pirineu i el Prepirineu arriba ja a la fi a causa de les últimes nevades, segons va explicar ahir el micòleg Juan Martínez de Aragón, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), que va apuntar que la neu i el fred dificulten que els fongs continuïn fructificant per sobre dels mil metres. La temporada “no ha començat i ja s’ha acabat” en aquestes zones, va afirmar l’expert del CTFC, que va pronosticar que la falta de pluges d’aquest estiu passat reduirà la producció mitjana de bolets a uns 20 o 30 quilos per hectàrea, aproximadament la meitat de la mitjana habitual.
No obstant, la producció de rovellons ha repuntat les últimes setmanes al Pallars, el Ripollès, el Berguedà i el litoral per les últimes pluges. En aquest sentit, el micòleg del CTFC no va descartar que les bones temperatures del novembre i el desembre puguin afavorir noves floracions, per la qual cosa la campanya podria acabar millor del que s’havia previst inicialment.
Martínez de Aragón també va indicar que el canvi climàtic ja afecta la producció de bolets, especialment perquè les precipitacions són cada vegada més irregulars i es concentren en episodis intensos.