RAMADERIA
Paguen 3.000 euros per un vedell de raça bruna per convertir-lo en semental
La Federació de la Vaca Bruna del Pirineu va celebrar ahir una subhasta al Centre de Testatge de Bellestar en la qual la quarantena de ramaders participants –de forma presencial i també via WhatsApp– van poder licitar per aconseguir els millors vedells de la raça per convertir-los en sementals. En la licitació van sortir a la venda onze exemplars seleccionats com els millors mascles d’entre 10 i 14 mesos d’edat després de superar un estricte procés de control, amb un preu mínim de sortida que es va situar entre 1.700 i 2.700 euros. En la licitació d’ahir, no obstant, el preu màxim va assolir els 3.000 euros per un vedell d’un any i 540 kg de pes.
Aquestes subhastes se celebren periòdicament i són un element clau per garantir la millora genètica i la qualitat de les explotacions ramaderes del Pirineu. Els participants disposen anteriorment d’una fitxa de cada animal en què figura el preu de sortida, el nom, la data de naixement, el pes, la data de deslletament, el comportament o l’explotació de procedència. A més, s’inclouen dades genealògiques, genòmiques i reproductives que indiquen la qualitat del semen, la qual cosa permet al ramader fer-se una idea de les aptituds de l’animal com a semental.