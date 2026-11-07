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El Pallars Jussà pacta una taxa unitària de les escombraries i descarta bonificacions
Ascendirà a 185,77 euros per habitatge
El ple del consell comarcal del Pallars Jussà va aprovar ahir la taxa d’escombraries del 2027, que ascendirà a 185,77 euros per habitatge i inclourà sis trams diferents en funció del nombre de persones empadronades a cada domicili.
És el mateix import que apareixia en la primera proposta, encara que en aquest cas s’elimina la bonificació del 5% que es preveia per als pobles que participen en el sistema de recollida porta a porta: la Pobla de Segur, Talarn, Salàs de Pallars, el Pont de Claverol i Sant Joan de Vinyafrescal.
La modificació es va acordar entre els dos grups del govern comarcal, ERC i PSC-CP, després que els socialistes forcessin ajornar la votació en el ple de dimecres al considerar que aquesta rebaixa generaria desigualtats a la comarca.
Així ho va justificar en la sessió el conseller socialista Carles Boix, que va afirmar que la impossibilitat de “verificar” el comportament de cada contribuent provocaria que “la rebaixa s’apliqués automàticament només pel lloc de residència” dels veïns.