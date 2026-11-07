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Rialb tindrà un servei públic de lloguer de bicicletes elèctriques

Hi ha previstos tres tipus d'abonaments

Persones mirant el pantà de Rialb des d'un mirador a Tiurana

Persones mirant el pantà de Rialb des d'un mirador a Tiurana

SEGRE REDACCIÓ
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Segre

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El Consorci Segre Rialb ha donat llum verda a la creació d’un servei públic de lloguer de bicicletes elèctriques a l’entorn de l’embassament de Rialb. 

L’objectiu és impulsar el cicloturisme i oferir una alternativa de mobilitat sostenible a la zona. El servei es gestionarà de forma indirecta mitjançant una empresa concessionària. 

El lloguer d’una bicicleta elèctrica costarà 7,50 euros l’hora. També s’han previst tres abonaments: un de cinc hores per 25 euros, el d’Aventura, de deu hores per 35 euros, i el Trota Mons, de 20 hores per 50 euros. Tots els abonaments tindran una validesa d’un any. 

L’actuació inclou la instal·lació de cinc punts de càrrega amb energia solar a la Baronia de Rialb, Ponts, Oliana, Peramola i Tiurana.

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