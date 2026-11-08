INICIATIVES
Aprenen la tècnica de construcció de la pedra seca al poble d’Àreu
Es va construir un mur amb aquesta tècnica al pàrquing del Parc Natural de l'Alt Pirineu
El Parc Natural de l’Alt Pirineu va organitzar un curs de construcció de murs de pedra seca en col·laboració amb el Museu de Camins al poble d’Àreu, a la Vall Farrera. El curs, que va estar dedicat a la tècnica de construcció de murs de doble cara, va comptar amb la participació de cinc alumnes i el va impartir un mestre marger membre del Gremi de Margers de Catalunya.
Durant la formació, els participants van aprendre les tècniques tradicionals de selecció, col·locació i encaix de les pedres, sense la utilització del morter ni ciment. En el transcurs del curs, van reconstruir un mur ubicat a l’accés al pàrquing d’Àreu, just al costat del punt d’informació del parc.
En aquest sentit, membres del parc van apuntar que la pedra seca és molt més que una tècnica constructiva, “és un patrimoni cultural reconegut per la Unesco, que forma part de la identitat dels pobles”. A més, contribueix a conservar els camins i els espais agraris i afavorir la biodiversitat, ja que ofereix refugi a nombroses espècies de flora i fauna.
Amb iniciatives d’aquest tipus, el Parc Natural aposta per recuperar el patrimoni rural, transmetre els oficis tradicionals i formar noves persones en l’art de la pedra seca, a més de millorar els espais d’ús públic