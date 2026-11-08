Barreres contra pedres caigudes a Sarroqueta
Mesura per evitar el lliscament de roques sobre les cases. El Pont intervé d’urgència arran d’un informe del Cartogràfic
L’ajuntament del Pont de Suert ha instal·lat una barrera dinàmica de protecció contra despreniments de roques en un esperó rocós situat sobre el nucli de Sarroqueta, localitat que es protegeix en part sota una gran formació rocosa.
L’actuació respon a les recomanacions tècniques de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i té per objectiu reduir els riscos derivats de possibles caigudes de pedres a les cases.
La nova malla té unes dimensions de quatre metres d’altura i deu metres de longitud. Està dissenyada per interceptar possibles blocs despresos i absorbir l’energia dels impactes, amb l’objectiu d’augmentar la seguretat dels habitatges i de les persones que resideixen o transiten per la zona. La intervenció s’emmarca en les actuacions de prevenció de riscos geològics i de protecció dels nuclis de població del municipi.
Els treballs han estat executats per l’empresa Inaccés Geotècnia Vertical i han comptat amb una inversió total de 31.500 euros, dels quals la Diputació ha aportat 28.663 euros, mentre que l’ajuntament ha assumit la resta.
En aquest sentit, l’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, va explicar que el consistori va sol·licitar un informe al cartogràfic per fer un diagnòstic de la zona. Segons Ferran, l’estudi va determinar que, encara que podia desprendre’s alguna petita pedra, no existia un perill imminent, però sí que era necessari protegir l’àrea per poder evitar que un despreniment de la roca pogués afectar els habitatges.
La zona afectada correspon a una urbanització de cases construïda al voltant de l’any 2004, situada sota l’esperó rocós. La instal·lació de la barrera és una mesura preventiva per minimitzar les conseqüències d’un possible despreniment.
Ferran va afegir que l’informe tècnic conclou la necessitat de “cosir amb acer” la muntanya per dins per evitar danys de més magnitud. Aquesta segona fase, tanmateix, s’abordarà més endavant a causa del cost, que supera els 100.000 euros.
La barrera dinàmica no elimina el risc geològic, però és una primera protecció davant caigudes superficials de roques. La consolidació interior del pendent requerirà una intervenció més complexa per estabilitzar la formació rocosa, que predomina en aquest nucli del Pont de Suert.