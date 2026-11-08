PATRIMONI
Campanya per recuperar una locomotora de l’any 1900 que va operar a la línia de la Sucrera
El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova vol posar-la a punt perquè pugui tornar a circular com a patrimoni. El projecte, presentat a Mollerussa, busca la implicació ciutadana amb donatius
Una de les antigues locomotores de vapor del Trenquet de la Sucrera, el ferrocarril que connectava Mollerussa amb Balaguer passant per Menàrguens, podria tornar a funcionar més de set dècades després de la desaparició de la línia. El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova ha impulsat una campanya de finançament col·lectiu per restaurar la locomotora número 3, construïda a Berlín el 1900, i recuperar així una part de la història industrial del Pla d’Urgell i la Noguera. El projecte es va presentar ahir a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell de Mollerussa. El director del museu, Jordi Sasplugas, va explicar que l’objectiu no és restaurar la màquina per exhibir-la, sinó tornar-la a l’estat operatiu. Així, s’ha posat en marxa una campanya de donatius a través de la plataforma Verkami, amb aportacions a partir de 25 euros i diferents recompenses per als participants. La previsió és iniciar els treballs de restauració el 2027. La locomotora formava part d’un conjunt de sis màquines que donaven servei en l’antic carrilet. Amb el tancament de la línia, va ser venuda com a ferralla amb altres locomotores, però va acabar en mans d’un col·leccionista que la va instal·lar en un restaurant de Dénia. Posteriorment va passar a un propietari de Castelló que pretenia recuperar un altre ferrocarril històric, un projecte que mai va arribar a materialitzar-se. Finalment, l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Castelló la va cedir al museu de Móra la Nova. La directora del Patronat dels Canals d’Urgell, Maribel Pedrol, va recordar que la Sucrera de Menàrguens va ser una de les primeres grans indústries que van aprofitar el regadiu. La fàbrica, impulsada per Manuel Bertrand, necessitava transportar remolatxa, la qual cosa va motivar la construcció del ferrocarril.