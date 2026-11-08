EMERGÈNCIES
Cremen bales de palla a la partida de Marimunt
Els Bombers també van extingir un incendi en una caseta de reg a Torres de Sanui
Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir al migdia en un incendi de bales de palla a la partida de Marimunt. Fins al lloc es va traslladar una dotació, que va extingir ràpidament el foc, que només va afectar les bales de palla en una finca.
D’altra banda, també van treballar en l’extinció d’un foc a l’interior d’una caseta de reg a la partida de Torres de Sanui. En aquest servei, del qual es va donar avís a les 14.32 hores, també es va activar una dotació del parc de Bombers de Lleida. El foc va afectar un mecanisme a l’interior de la caseta. No hi va haver persones afectades.