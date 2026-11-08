Els amants del formatge omplen el Palau d’Anglesola
Amb 25 parades al poliesportiu
El Palau d’Anglesola viu avui una autèntica festa del formatge. El pavelló poliesportiu s’ha omplert de visitants que no s’han volgut perdre la dotzena Mostra de Formatges Artesans de Ponent. Una jornada amb una gran afluència de públic, que gaudeix de les 25 parades de formatges artesans i productes de proximitat, degustacions i activitats per a totes les edats. Una de les protagonistes de la jornada és la cuinera i divulgadora gastronòmica Maria Nicolau, distingida enguany com a Formatgera d’Honor.