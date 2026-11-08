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Els amants del formatge omplen el Palau d’Anglesola

Amb 25 parades al poliesportiu

La dotzena Mostra de Formatges Artesans de Ponent

La dotzena Mostra de Formatges Artesans de PonentJoan Gómez

Publicat per
Joan Gómez

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El Palau d’Anglesola viu avui una autèntica festa del formatge. El pavelló poliesportiu s’ha omplert de visitants que no s’han volgut perdre la dotzena Mostra de Formatges Artesans de Ponent. Una jornada amb una gran afluència de públic, que gaudeix de les 25 parades de formatges artesans i productes de proximitat, degustacions i activitats per a totes les edats. Una de les protagonistes de la jornada és la cuinera i divulgadora gastronòmica Maria Nicolau, distingida enguany com a Formatgera d’Honor.

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