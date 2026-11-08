TRANSPORTS
Un ferrocarril transformador
La Pobla de Segur celebrarà divendres el 75 aniversari de l’arribada del tren, que el 2025 va transportar 486.859 usuaris. La línia va donar lloc a nous barris i va crear riquesa
Les autoritats aplaudeixen l’arribada del tren a l’estació de la Pobla de Segur el 13 de novembre del 1951. - ARXIU FELIU IZARD
El túnel del coll de Porta, durant l’excavació. - RAMON GUIMÓ/ARXIU ANTONI NEBOT
La runa es retirava de forma manual. - ARXIU FELIU IZARD
Protesta a Lleida contra les retallades a la línia el 2012. - LLEONARD DELSHAMS
Un tren creuant el viaducte de Santa Linya. - FERRAN LLAURADÓ
L’arribada a Tremp, el 8 de setembre del 1950. - ARXIU FELIU IZARD
Passa mitja hora del migdia del 13 de novembre del 1951. És dimarts, i una pluja persistent cau sobre la Pobla de Segur. El poble, tanmateix, està ple de joia: el tren arriba per fi a la flamant estació que, tan sols uns anys abans, encara era un somni.
N’havien transcorregut 95 des que es va parlar per primera vegada de connectar Baeza, a Jaén, i la localitat occitana de Sent Gironç –a 30 quilòmetres de la frontera– passant per Lleida i el Pallars. “Era un deliri”, explica el doctor en Història Carles Gorini, que afegeix que aquesta “gestació tan llarga” estava vinculada amb els tractats entre Espanya i França per portar el ferrocarril fins a les colònies dels dos països a l’Àfrica. El projecte del tram lleidatà es va aprovar el 1892, però les crisis internacionals i la falta d’interès del capital privat, segons Gorini, van retardar l’inici de les obres fins al 1907. L’Estat les va assumir “amb la seua rapidesa característica”, ironitza Gorini, i el tren no va arribar a Balaguer fins al 1924.
La Guerra Civil va parar les obres fins al 1949, quan va començar a construir-se el tram cap al Pallars, on es van haver de perforar 36 túnels i construir ponts, com els d’Àger o Santa Linya. La dificultat dels treballs va retardar l’obertura del segon trajecte, entre Balaguer i Cellers el juliol del 1949, però les obres es van accelerar a partir de llavors, i el tren va arribar a Tremp el setembre de 1950 i a la Pobla un any més tard.
A més de dotar el Pallars d’una connexió ferroviària directa amb Lleida, l’arribada del tren també “va transformar l’evolució urbana de Balaguer, Tremp i la Pobla”, subratlla Carles Gorini, ja que en els tres casos es van establir barris nous al voltant de l’estació, on es va crear activitat econòmica i immobiliària, a banda d’afavorir l’arribada de turistes. Aquesta dinàmica es va veure truncada als 70, quan la línia va començar a perdre usuaris i va provocar que el Govern central la declarés deficitària i plantegés la continuïtat el 1984. El Volem lo tren va retronar a partir de llavors pels carrers del Pallars i de Lleida (vegeu el desglossament), i va obligar la Generalitat i la Diputació a assumir el dèficit del servei.
Tres quarts de segle després del seu naixement, la línia és ara exemple d’eficiència. El traspàs de Renfe a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, completat el 2016, ha millorat la infraestructura i modernitzat els combois. I també hi ha més freqüències que fins i tot connecten amb l’alta velocitat. El resultat és un creixement continu de passatgers que el 2025 va arribar als 486.859 viatges. Tot un rècord que prou val una celebració.