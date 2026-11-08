La Fira de Tardor de Sort acaba en positiu: més d'un centenar de paradistes i uns 6.000 visitants
Destaquen el concurs d'ovella xisqueta i propostes gastronòmiques
La Fira de Tardor de Sort conclou aquest diumenge després d'un cap de setmana en què ha acollit a més d'un centenar de paradistes i ha rebut uns 6.000 visitants. La programació comptava amb activitats diverses per a tots els públics, entre les més destacades hi havia el concurs d'ovella Xisqueta.
El tret d'inici es va donar aquest divendres i des de llavors el públic ha pogut assistir a diverses propostes i tallers. La gastronomia ha tingut un paper destacat, amb el concurs de ratafia o la mostra culinària de la Gessamí Caramés, qui ha preparat una recepta amb coll de corder.
La ramaderia ha estat present a la fira de diferents maneres, amb la novetat d'enguany en el concurs d'ovella Xisqueta, on hi ha hagut un jurat de 20 persones. Igual que les propostes culturals vinculades a la transhumància
L'interès dels participants també s'ha vist en tallers i concerts, entre altres actes culturals programats. En total, el balanç de l'edició d'enguany ha estat molt positiu, tant pel públic com pel nombre i varietat de parades, segons l'organització i l'ajuntament de la localitat.