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Lleida manté la tercera taxa més alta de l’Estat de delictes sexuals
L’any passat es van denunciar 306 casos de violència sexual, amb un lleuger descens del 3,7%. Gairebé el 37% van ser per violació i es dispara la pornografia de menors
Lleida va tornar a situar-se el 2025 com la tercera província amb la taxa de delictes sexuals més alta. Segons l’informe publicat pel ministeri de l’Interior, l’any passat la taxa es va situar en 6,7 fets coneguts contra la llibertat sexual per cada 10.000 habitants, davant de les altres províncies catalanes en un rànquing liderat per les Balears (7,7) i Biscaia (6,7). Tanmateix, s’ha registrat un lleuger descens respecte al 2024, quan la taxa va ser d’un 7.
Això es deu al fet que, segons Interior, l’any passat les denúncies per violència sexual van registrar un lleuger descens respecte a l’any 2024, amb fins a 306 casos coneguts pels cossos policials a les comarques lleidatanes, un 3,7% menys respecte a un any abans. Per tipologia, prop del 37% van ser per agressions sexuals amb penetració (violació), amb un total de 112. Les xifres també indiquen, no obstant, que les denúncies per pornografia de menors s’han disparat l’últim any, amb un total de 17 casos coneguts el 2025 davant dels 8 del 2024. D’altra banda, hi va haver una dotzena de denúncies per grooming, que consisteix en el contacte amb menors de 16 anys mitjançant telecomunicacions, una xifra que es manté en els últims tres anys. Així mateix, es va tenir coneixement de quatre casos d’assetjament sexual, quatre per exhibicionisme, dos per prostitució i un per corrupció de menors.
El 2025, els diferents cossos policials van arrestar o van investigar 146 persones a les comarques lleidatanes per delictes contra la llibertat sexual. Això suposa un descens del 40,4% respecte a un any abans. Del total, 48 van ser per violació i nou per pornografia de menors. Quant a les victimitzacions, el ministeri assenyala que l’any passat se’n van registrar 289 a la província de Lleida, un 15,7% menys. Per pornografia de menors, es van disparar significativament, amb 16 victimitzacions el 2025, cinc vegades més que el 2024. En el seu conjunt, més de la meitat van ser per patir una agressió sexual i el 29%, una violació.
Quant al perfil, l’informe del ministeri apunta que el 43% de les víctimes de violència sexual a les comarques lleidatanes són menors d’edat. Concretament, el 19,3% tenia menys de 13 anys i el 23,6%, entre 14 i 17 anys. Prop de quatre de cada deu victimitzacions per violació a la província van ser contra menors d’edat, segons les dades d’Interior. El 81% de les víctimes de delictes sexuals a la demarcació, independentment de l’edat, són dones.
Aquesta setmana es va publicar en el marc d’un estudi elaborat per la Universitat de Barcelona i la UOC, en el qual s’indicava que el 10,2% dels homes adults a Espanya ha tingut, almenys una vegada a la vida, alguna conducta de violència sexual que implica menors de 18 anys.