Mor un motorista a l'N-141, al terme de Bossòst, a la Vall d'Aran
Les causes de l'accident encara s'investiguen
Un motorista ha mort en un accident al terme municipal de Bossòst, a la Vall d'Aran, aquest diumenge a la tarda. La via s'ha tallat en els dos sentits de la marxa, segons informa el Servei Català de Trànsit.
L'accident ha estat al punt quilomètric 4,6 de l'N-141, amb una motocicleta implicada i, en conseqüència, el motorista ha mort, segons Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 16 hores i s'han activat cinc patrulles i tres dels Pompièrs d'Aran. Al llarg de la tarda s'ha tallat la via i després s'ha donat pas alternatiu. A les 19 hores aproximadament s'ha normalitzat la situació a la via. Les causes de l'accident encara s'investiguen.