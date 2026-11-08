EQUIPAMENTS
Nova museografia per al Palau Comtal de Balaguer
El Museu de la Noguera renova aquest espai, que costarà 64.000 euros. Continguts audiovisuals, taules tàctils i vinils
El Museu de la Noguera renovarà les vitrines, el mobiliari i els recursos audiovisuals de l’espai dedicat al Palau Comtal d’Urgell, una de les àrees de la seua exposició permanent. L’Institut Municipal Progrés i Cultura (IMPIC) ha licitat el contracte per un total de 64.000 euros. La intervenció busca donar més protagonisme a les peces representatives de l’art i la vida quotidiana del palau dels Comtes d’Urgell del Castell Formós, del qual es conserven restes, mentre se’n millora la conservació, protecció i presentació al públic. D’altra banda, el projecte contempla una renovació integral dels elements expositius i la incorporació de nous continguts audiovisuals per fer més comprensible el relat històric de l’espai i facilitar-ne la interpretació a visitants. També s’incorporaran nous elements d’il·luminació i grafisme, vinils i reproduccions en tres dimensions amb les peces més representatives.
El projecte inclou noves vitrines, taules tàctils que permetran oferir una experiència més accessible i participativa. Es preveu la creació de dos nous vídeos que donaran la benvinguda als visitants i explicaran continguts vinculats al Palau Comtal i la seua història amb Balaguer. Aquest material podrà escoltar-se en català, castellà, francès i anglès. Aquesta actuació compta amb finançament del departament de Cultura.