ADMINISTRACIÓ
Ordre per desnonar una persona morta fa sis mesos en un pis a Andorra
Està previst pel 19 de novembre
Situació insòlita a Andorra, després que es provés d’executar el desnonament d’un habitatge el propietari i inquilí del qual, de 64 anys, havia mort uns mesos enrere. Segons publica el Diari d’Andorra, l’últim resident i destinatari de l’ordre d’execució va ser trobat mort a l’interior de l’habitatge, quan ja feia un mes que estava mort, el maig passat.
La seua exparella, destinatària de l’altra ordre d’execució, segons va informar el mateix diari, fa temps que viu a Espanya. Cap dels dos edictes, tanmateix, no indiquen la titularitat del contracte ni el motiu del litigi per desnonament.
En aquest sentit, fonts jurídiques consultades pel Diari d’Andorra van assenyalar en l’edició d’ahir que la defunció d’un inquilí no autoritza automàticament el propietari a entrar al pis. El procediment depèn, afegeixen, “de si es comunica o no” la defunció de l’inquilí i de qui figura al contracte. Si no hi ha acord, s’ha d’acudir a la via legal per tal de recuperar la propietat.
El mateix diari indica que el dia de l’execució de l’ordre, que està previst per al proper 19 de novembre, es podria comprovar la situació de l’habitatge i formalitzar l’entrega de la possessió, encara que no s’hi trobi ningú.