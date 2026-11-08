Ple en la primera sessió de la Mostra de curtmetratges de les Valls d’Àneu
La sala de plens de l’ajuntament d’Espot es va omplir ahir de públic durant la primera sessió de la XI Mostra Internacional de curtmetratges de les Valls d’Àneu, CurtÀneu. Segons va explicar la presidenta de l’Associació Cineasta Curtàneu, Gemma Tizón, “ara mateix ens trobem al 60% de l’aforament ple per a totes les sessions i esperem completar al llarg dels propers dies”. Al matí la sala Àrnica del Consell Cultural de les Valls d’Àneu va acollir el taller de guió Trobar la veu pròpia en l’escriptura de guions cinematogràfics a càrrec de Joan Pàmies.
Avui tindrà lloc el segon taller obert al públic a càrrec de Marc Obiols amb el títol Mira, clica i crea fotografia amb smartphone també al Consell Cultural. La Mostra Internacional comptarà amb 11 sessions oficials i 7 escolars, a més de 4 tallers, dos d’oberts al públic i dos escolars en 9 dies de programació. Avui també se celebrarà una sessió dedicada al cine d’animació en col·laboració amb la Mostra Internacional del Cinema d’Animació Animac.
De les 75 obres seleccionades, 36 estan dirigides per dones i són de producció catalana. Fins al dia 15 es projectaran 75 curtmetratges de tot el món d’Espot, Sorpe, Escaló, Esterri d’Àneu, Isil i València d’Àneu.