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La Pobla de Segur celebra el 75é aniversari de l'arribada del ferrocarril

La línia va donar lloc a nous barris i va crear riquesa, i al 2025 va transportar més de 485.000 usuaris

Les autoritats aplaudeixen l’arribada del tren a l’estació de la Pobla de Segur el 13 de novembre del 1951. - ARXIU FELIU IZARD

Les autoritats aplaudeixen l’arribada del tren a l’estació de la Pobla de Segur el 13 de novembre del 1951. - ARXIU FELIU IZARD

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ALBERT BATLLE

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Passa mitja hora del migdia del 13 de novembre del 1951. És dimarts, i una pluja persistent cau sobre la Pobla de Segur. El poble, tanmateix, està ple de joia: el tren arriba per fi a la flamant estació que, tan sols uns anys abans, encara era un somni.

N’havien transcorregut 95 des que es va parlar per primera vegada de connectar Baeza, a Jaén, i la localitat occitana de Sent Gironç –a 30 quilòmetres de la frontera– passant per Lleida i el Pallars. “Era un deliri”, explica el doctor en Història Carles Gorini, que afegeix que aquesta “gestació tan llarga” estava vinculada amb els tractats entre Espanya i França per portar el ferrocarril fins a les colònies dels dos països a l’Àfrica. El projecte del tram lleidatà es va aprovar el 1892, però les crisis internacionals i la falta d’interès del capital privat, segons Gorini, van retardar l’inici de les obres fins al 1907. L’Estat les va assumir “amb la seua rapidesa característica”, ironitza Gorini, i el tren no va arribar a Balaguer fins al 1924.

El túnel del coll de Porta, durant l’excavació. - RAMON GUIMÓ/ARXIU ANTONI NEBOT

El túnel del coll de Porta, durant l’excavació. - RAMON GUIMÓ/ARXIU ANTONI NEBOT

La Guerra Civil va parar les obres fins al 1949, quan va començar a construir-se el tram cap al Pallars, on es van haver de perforar 36 túnels i construir ponts, com els d’Àger o Santa Linya. La dificultat dels treballs va retardar l’obertura del segon trajecte, entre Balaguer i Cellers el juliol del 1949, però les obres es van accelerar a partir de llavors, i el tren va arribar a Tremp el setembre de 1950 i a la Pobla un any més tard.

A més de dotar el Pallars d’una connexió ferroviària directa amb Lleida, l’arribada del tren també “va transformar l’evolució urbana de Balaguer, Tremp i la Pobla”, subratlla Carles Gorini, ja que en els tres casos es van establir barris nous al voltant de l’estació, on es va crear activitat econòmica i immobiliària, a banda d’afavorir l’arribada de turistes. Aquesta dinàmica es va veure truncada als 70, quan la línia va començar a perdre usuaris i va provocar que el Govern central la declarés deficitària i plantegés la continuïtat el 1984. El Volem lo tren va retronar a partir de llavors pels carrers del Pallars i de Lleida (vegeu el desglossament), i va obligar la Generalitat i la Diputació a assumir el dèficit del servei.

Un tren creuant el viaducte de Santa Linya. - FERRAN LLAURADÓ

Un tren creuant el viaducte de Santa Linya. - FERRAN LLAURADÓ

Tres quarts de segle després del seu naixement, la línia és ara exemple d’eficiència. El traspàs de Renfe a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, completat el 2016, ha millorat la infraestructura i modernitzat els combois. I també hi ha més freqüències que fins i tot connecten amb l’alta velocitat. El resultat és un creixement continu de passatgers que el 2025 va arribar als 486.859 viatges. Tot un rècord que prou val una celebració.

Protesta a Lleida contra les retallades a la línia el 2012. - LLEONARD DELSHAMS

Protesta a Lleida contra les retallades a la línia el 2012. - LLEONARD DELSHAMS

“La despoblació no és incompatible amb el tren”

El traspàs de la línia de la Pobla a la Generalitat (2004) preveia mantenir Renfe al capdavant de la gestió. La crisi financera del 2012, tanmateix, va comportar la reducció temporal del servei considerablement, cosa que va tornar a mobilitzar el territori sota el lema Volem lo tren, el mateix que als 80 va aconseguir salvar la línia. Aquella campanya reivindicativa va tornar a tenir èxit i, segons Carles Gorini, “demostra la virtut” d’aquest traçat ferroviari. “No és cert que el despoblament i el ferrocarril siguin incompatibles”, afirma aquest doctor en Història, ja que, segons la seua opinió, “no hi ha bons o mals territoris per al tren, sinó que hi ha millors i pitjors explotacions del servei: unes de més centrades en el servei a la comunitat”, amb referència a l’actual, en la qual s’ha aconseguit generar demanda a partir d’una oferta competitiva, “i altres que es fan amb altres criteris”.En aquest sentit, Gorini assenyala “la finestra d’oportunitat per al ferrocarril a Lleida” que s’obre amb l’entrada de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la línia de Manresa (prevista per al març del 2027), perquè, segons la seua opinió, “sembla que, lluny de les aglomeracions de Rodalies a Barcelona o de l’alta velocitat, no hi hagi res més”.

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