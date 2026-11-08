Renoven la passarel·la de vianants i els banys públics de Barruera
El nou pas tindrà 81 metres entre el passeig i l’església romànica de Sant Feliu
La Vall de Boí ha aprovat la millora del passeig Sant Feliu de Barruera, on instal·larà nous banys i una passarel·la renovada. Els treballs, que contemplen una inversió de més de 155.000 euros, inclouen diverses intervencions.
Una d’aquestes és la renovació integral de la passarel·la per als vianants de 81 metres de longitud que connecta el passeig Sant Feliu amb l’església romànica. Se substituirà el terra per fusta de pi tractada i antilliscant, a més de sanejar l’estructura metàl·lica i la reparació de les baranes i il·luminació.
En segon lloc, es construiran uns nous banys públics de 25 metres quadrats, ubicats sota l’escala metàl·lica existent. L’equipament comptarà amb una cabina totalment adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. Finalment, es pavimentarà un tram de 136 metres lineals a la zona d’entrada a Barruera.
L’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, va explicar que els banys actuals estan obsolets i han de tancar-se a l’hivern a causa del fred, ja que les canonades es queden gelades i els desaigües no funcionen correctament. Les obres busquen millorar l’accessibilitat, la seguretat i els serveis, vinculat a un dels elements patrimonials més emblemàtics com és l’església.