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Joan Talarn visita a Martinet l’adaptació d’un camí i el nou consultori
El president de la Diputació va passejar per l'actuació, que ha suposat una inversió de 320.000 euros
La diputació de Lleida ha condicionat uns 12 quilòmetres de camins al costat del riu Segre, entre Martinet i Bellver de Cerdanya, un tram als peus de la serra del Cadí de la via blava del Segre. El president de la Diputació, Joan Talarn, va visitar ahir l’actuació, finançada amb fons europeus Next Generation a través del projecte Naturalment Lleida, que ha suposat una inversió d’uns 320.000 euros. Les obres han consistit a adequar, reforçar i senyalitzar senders ja existents per tal de facilitar-ne l’ús a vianants i ciclistes.
Per la seua part, l’ajuntament de Prullans va sol·licitar formar part del recorregut, però la incorporació requeriria construir un pont sobre el Segre, atès que el camí transcorre per l’altra vora. En aquest sentit, la Diputació assegura que continuarà apostant per les vies blaves mitjançant nous projectes, després de completar les actuacions previstes al programa Naturalment Lleida.
D’altra banda, Talarn també va visitar el nou consultori mèdic de Montellà i Martinet, finançat per la institució provincial amb una inversió total de 125.000 euros. L’equipament, ubicat a la plaça de Sant Eloi de Martinet, substitueix l’antic consultori, que presentava deficiències estructurals.