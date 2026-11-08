SERVEIS
Vilaller torna a tenir servei de farmàcia després de sis mesos
La jubilació de l'antic titular i la falta de relleu van obligar a tancar
Vilaller compta des d’aquesta setmana amb el servei de farmàcia després d’estar sense atenció farmacèutica des del mes de maig passat, quan la jubilació de l’antic titular va provocar el tancament de l’establiment davant de la falta de relleu.
La farmaciola obre de dilluns a divendres. Els dilluns, dimecres i divendres atén al matí de 10.15 a 13.15 hores i a la tarda de 17.00 a 19.00 hores. Els dimarts i dijous mantindrà l’obertura matinal igual, però estarà tancada a la tarda. El tancament de l’antiga farmàcia va obligar els veïns a desplaçar-se fins al Pont de Suert o Barruera per adquirir medicaments.