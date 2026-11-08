L'ovella xisqueta regna avui a la Fira de Sort en la XX Mostra i el X Concurs per premiar els millors exemplars
El certamen va obrir ahir amb centenars de visitants a les parades
L’ovella xisqueta serà avui la protagonista de la XX Mostra d’aquesta raça a la Fira de Tardor de Sort que també acollirà el X Concurs per premiar els millors exemplars. La convocatòria preveu reunir al voltant de 90 animals de 15 ramaderies. Durant el matí també s’organitzarà una jornada per aprendre a fer de jurat i distingir els millors exemplars de la raça, així com una demostració de pràctiques tradicionals de control amb ganxo i crestons. L’entrega de premis tindrà lloc a les 13.00 hores i també es triarà el ramat d’ovelles ideal amb els exemplars més destacats del concurs. Els oficis tradicionals també tindran protagonisme en la gimcana pels carrers de la capital.
La fira va començar ahir amb diverses exposicions al matí sobre la transhumància i la història del certamen al llarg dels anys. De les 10.00 a les 16.00 hores es van recollir mostres per participar en el 16è Concurs de Ratafia a càrrec del Projecte Recossira de la Fundació Casanovas-Sansa. De les 11.30 a les 13.00 hores es va celebrar la jornada Cuinem corder xisquet amb la cuinera televisiva Gessamí Caramés.
D’altra banda, durant el matí també hi va haver ballada de sardanes i un espectacle de circ, a més d’un concert vermut que va animar el recinte, que es va omplir de centenars de visitants durant tota la jornada. Com a acte previ divendres hi va haver una projecció sobre la transhumància.