Agramunt, seu de la mostra de cine àrab i mediterrani de Catalunya
Agramunt es convertirà, el dijous 12 de novembre, en una de les noves seus de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya, que aquest any celebra el 20 aniversari ampliant la presència territorial. La projecció de la pel·lícula Paciència, paciència. Tu aniràs al Paradís!, dirigida per la realitzadora d’origen algerià Hadja Lahbib, tindrà lloc a les 19.00 a l’Espai Cívic.
La pel·lícula retrata la vida d’un grup de dones magrebines que, a finals dels anys seixanta, van deixar enrere el seu país per seguir els seus marits cap a una terra desconeguda. Quinze anys després, algunes comencen a descobrir noves formes d’emancipació i llibertat. La pel·lícula les acompanya en aquest procés de descobriment.
Després de la projecció, hi haurà un col·loqui amb Fatiha el Mouali Samadi, economista, tècnica d’acollida, activista antiracista i professora, conduït per Víctor Cabral, de la Fundació Solidària Flama.
La mostra ha contribuït a donar a conèixer aquestes societats des d’una mirada pròpia i s’ha consolidat com un espai de debat.
Gràcies a la col·laboració de la Fundació Solidària Flama arriba a Agramunt, en una iniciativa que també compta amb Òmnium Segarra-Urgell i l’associació de dones L’Esbarjo.