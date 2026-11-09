Córrer junts, la fórmula de Social Run Tàrrega per guanyar adeptes
Dos germanes creen un grup a Instagram per fer exercici que ja reuneix 90 persones
T’agrada córrer, però sortir sol no et convenç i acabes deixant l’entrenament per a un altre dia? Això mateix els passava a les bessones Sònia i Marina Solé. Durant la Setmana Santa passada es van adonar que, quan depenien únicament de la seua pròpia motivació per sortir a córrer, moltes vegades acabaven sense fer-ho. D’aquesta necessitat de companyia va nàixer la iniciativa Social Run Tàrrega.
Les dos germanes van crear un compte d’Instagram i van començar a publicar convocatòries per organitzar sortides. Al principi, el punt de trobada era el parc de Sant Eloi, però no acabava de funcionar. Al maig van decidir traslladar-lo a la plaça del Carme i s’hi van sumar diverses persones. Des d’aleshores, el grup no ha deixat de créixer. Actualment compta amb 90 membres, dels quals mig centenar participen habitualment. “Ha estat un creixement exponencial que respon a una cosa molt clara: córrer acompanyat motiva, crea compromís i converteix l’esport en un moment de trobada”, destaquen Sònia i Marina.
Social Run Tàrrega organitza dos sortides setmanals, els dimarts i els dijous a les 20.00, amb punt de trobada al Pati. El grup manté un ritme mitjà d’uns 6 minuts per quilòmetre, encara que cada participant pot adaptar l’esforç a la seua condició física i a les seues preferències. La dinàmica és senzilla: tots surten des del mateix lloc i s’organitzen en grups segons el ritme i les ganes de cadascú. Els qui prefereixen córrer més ràpid poden avançar-se i, posteriorment, tornar per reunir-se amb la resta. Tots segueixen el mateix recorregut.
Social Run Tàrrega és una iniciativa oberta al públic i sense finalitats lucratives. Tampoc vol substituir clubs especialitzats, com el 100x100 Fondistes, sinó oferir una alternativa: un espai informal i proper per als qui volen mantenir-se actius i socialitzar. El grup reuneix persones de diferents edats i nivells, encara que les impulsores reconeixen que els ha sorprès l’escassa participació de joves. L’activitat també va més enllà. Per la Castanyada, per exemple, van reunir diners entre els seus membres per tal de comprar panellets.
El símbol de Social Run Tàrrega és una oca. “El parc de Sant Eloi és un dels espais habituals per als qui surten a córrer per la ciutat i allà es troba el corral de les oques”, destaquen les germanes. Com a ritual final de cada sessió, els participants col·loquen les sabatilles formant un cercle i es fan una fotografia.
Hi ha iniciatives similars en altres municipis, com és el cas de Guissona.