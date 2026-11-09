El Cros Ciutat de Tàrrega celebra la 33 edició amb gairebé 800 atletes inscrits
Proves per a corredors de totes les edats
La 33 edició del Cros Ciutat de Tàrrega va registrar ahir 794 atletes inscrits, encara que no tots van acabar competint. La cita va tenir lloc al càmping municipal, en el qual es van disputar 12 curses per a corredors de totes les edats, distribuïts en 19 categories. La competició, organitzada per la regidoria d’Esports amb la col·laboració del Consell Esportiu de l’Urgell, va formar part del Circuit Lleidatà de Cros 2026-2027.
La jornada va discórrer amb temperatures suaus, sense fred, i amb màximes de fins a 18 graus, unes condicions ideals per a la pràctica de l’atletisme. L’organització va habilitar quatre circuits de camins de terra, amb diferents distàncies segons les edats i categories dels participants. Al finalitzar cada prova, es va entregar una bossa amb productes d’avituallament i obsequis per a totes les persones participants.
El regidor d’Esports, Raül Arenas, va fer una valoració “molt positiva” de la competició. Segons Arenas, “hem viscut una jornada esportiva fantàstica, amb una participació de gairebé 800 inscrits, xifra que demostra l’interès i la bona acollida que té aquesta prova. És especialment gratificant veure tants nens i tantes nenes participant, il·lusionant-se, esforçant-se i compartint una jornada esportiva”.
Arenas va afegir que “hem de continuar treballant perquè visquin l’esport com una experiència positiva, que els motivi a continuar practicant-lo i adquirir hàbits de vida saludables. Jornades com la d’avui ens demostren que val la pena continuar apostant per l’esport de base i per iniciatives que atansin l’activitat física als més petits”.