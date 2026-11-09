Enduro i BTT per desestacionalitzar el turisme del Jussà a tot pedal
El centre ciclista de la Pobla rep milers de consultes cada any sobre aquestes activitats
“En tres anys hem atès més de 10.000 consultes telefòniques sobre les rutes de bicicleta de muntanya a l’oficina de turisme”, explica Ignasi Doll, regidor d’Esports de la Pobla de Segur, l’antic edifici de l’estació del qual acull un centre d’aquesta proposta. El seu desplegament està tenint un clar impacte en la desestacionalització de l’activitat turística al Pallars Jussà, una comarca de muntanya sense estacions d’esquí i, fins ara, gairebé sense parc nacional. La Torre de Capdella, que ara és part de la perifèria, passarà a formar part de la zona de màxima protecció amb l’ampliació d’aquest espai natural.
“Tenim turisme tot l’any, però la tardor i la primavera són les etapes més fluixes. Volem treballar en la desestacionalització”, anota Doll.
L’ambient d’un divendres de tardor al migdia, amb grups de fins a onze ciclistes que han viatjat diversos centenars de quilòmetres per recórrer les rutes de la Pobla, dissenyades pel grup Trenkabikers, o les de Tremp, que va començar a impulsar uns anys abans l’associació Territori Lo Podall, apunta que alguna cosa està aconseguint. La circulació de furgonetes-taxi amb remolc per traslladar bicis o la presència de barres per ancorar-les en diversos bars i places cèntriques assenyalen en la mateixa direcció.
El Jussà està ple de rutes de bicicleta de muntanya. La més llarga, de 33 km, va del baixador de Cellers, al qual es pot arribar amb tren amb la bici des de Lleida, a la Pobla i recorre diverses masses d’aigua. De la Pobla en surt una altra que, després de recórrer 5 km cap al nord pel marge dret de la Pallaresa i seguir per carretera tres més a partir de la presa de Llania, connecta amb la via verda de Collegats.
El centre de BTT del Pallars Jussà, a la Pobla, ofereix un catàleg descarregable per QR amb 26 rutes senyalitzades d’enduro bike (descensos per camins peraltats i amb salts) de diferent dificultat i exigència, la majoria amb desnivells de 500 metres, a les quals se sumen 12 rutes de cicloturisme. “Som en una comarca preciosa per fer BTT (bicicleta tot terreny, sinònim de bicicleta de muntanya) i que totes les rutes de sortida d’enduro són planes i es poden recórrer”, afegeix Doll.