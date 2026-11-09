Impuls Pirinenc, la nova formació política de l'Alt Pirineu que es presentarà a les pròximes eleccions municipals
El nou partit polític s'ha federat amb les Candidatures de Progrés (CP)
L’Alt Pirineu compta des d'aquest novembre amb la nova formació política Impuls Pirinenc. Aquest nou partit polític, que concorrerà a les eleccions municipals federat amb les Candidatures de Progrés (CP), vol "incidir directament" en les decisions que afecten al present i al futur de les comarques de muntanya.
Impuls Pirinenc és un projecte promogut per persones amb experiència a les institucions, que viuen i treballen a l’Alt Pirineu, i que busquen reforçar-ne la representació institucional i la seva influència als centres de decisió. El nou partit polític es defineix com "un moviment plural, transversal, progressista i amb total autonomia territorial".
Des d’Impuls Pirinenc defensen que l’experiència institucional d’alguns dels seus membres els ha demostrat que la millor fórmula per incidir de veritat en les polítiques que s’apliquen al territori, és "fent de pont efectiu entre la gent que viu a l’Alt Pirineu i l'administració".
En aquest sentit, per tal de vehicular aquest objectiu, i de cara a les eleccions municipals del 2027, la formació s'ha federat amb les Candidatures de Progrés (CP), una aliança que "garanteix la màxima utilitat política mantenint intacta la identitat i compliment amb el territori".
Les propostes del partit
El full de ruta del nou partit se centra en "propostes realistes i allunyades de promeses incomplertes o poc adaptades al territori". Les seves prioritats són "fixar i potenciar els serveis essencials com una sanitat propera i de qualitat, una educació adaptada al territori, habitatge accessible i millors connexions tan digitals com per carretera".
Alhora, també aposta per la reactivació de la indústria local i el blindatge del sector agroalimentari, assenyalant la pagesia com la peça clau per garantir el relleu generacional i la protecció de l'entorn natural. Tot això amb la voluntat de fixar la gent al territori i ser alhora atractius perquè altres persones vulguin venir a viure i treballar a l’Alt Pirineu.