La glacera de la Maladeta, un dels més grans del Pirineu, s’ha reduït a la meitat en deu anys: “serem testimonis de la seua desaparició en una o dos dècades”
Cada any es va encongint i l’any hidrològic que va acabar el mes d’octubre del 2026 no ha estat una excepció
La superfície de la glacera de la Maladeta, al Parc Natural Posets Maladeta, a Benasc, continua veient com minva la mida i ja s’ha reduït a la meitat de l’àrea que ocupava fa una dècada. Segons un informe del passat mes d’octubre encarregat per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), la superfície de gel és ara d’11,7 hectàrees, gairebé una menys que fa un any i lluny de les 23,3 que constaven l’any 2016.
Segons la responsable d’Hidrologia de la institució, María Luisa Moreno, el que és “realment destacable” és que des del 1991 la glacera s’ha reduït un 76%, és a dir, unes 50 hectàrees. El gruix de la neu també va a la baixa i ja és de 37 metres. Així mateix, Moreno assegura que “serem testimonis de la seua desaparició en una o dos dècades”.
La glacera de la Maladeta és un de les més grans del Pirineu, que és l’última cadena muntanyosa que encara en té algun a la península Ibèrica. És just al costat d’una altra glacera important, la de l’Aneto, el cim més alt del sistema amb 3.404 metres d’altura.
Cada any es va encongint i l’any hidrològic que va acabar el mes d’octubre del 2026 no ha estat una excepció. La superfície s’ha reduït en 7.892 metres quadrats en 12 mesos, una xifra similar a la de l’any anterior.